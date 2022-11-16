Qualcomm анонсировала процессор, который будет установлен на лучших смартфонах 2023 года

Qualcomm анонсировала процессор, который будет установлен на лучших смартфонах 2023 годаДолгожданный Snapdragon 8 Gen 2
На радость фанатов мобильных технологий, компания Qualcomm представила свой новый топовый процессор — Snapdragon 8 Gen 2. Именно на нём будут работать лучшие смартфоны 2023 года.
Производится новинка по нормам 4-нанометрового техпроцесса. Самое производительное ядро чипа — Cortex-X3, оно работает на частоте 3,2 ГГц. Ещё четыре ядра работают на 2,8 ГГц, а три энергоэффективных — на 2,0 ГГц.
По словам представителей Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2, в сравнении с предыдущим поколением, показывает прирост производительности CPU на 40%, а GPU — на 25%.
Новая SoC поддерживают новейшую оперативную память LPDDR5x-4200, а также накопители формата UFS 4.0. Умеет чип работать и с дисплеями QHD+/144 Гц и 4K UHD/60 Гц, а также воспроизводить 8K-видео при 60 кадрах в секунду.
Первые смартфоны на базе процессора ожидаются уже в ближайшие недели. Так, например, по данным инсайдеров, Xiaomi может анонсировать свой флагман Xiaomi 13 на базе Snapdragon 8 Gen 2 уже в конце ноября — в начале декабря.