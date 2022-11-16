Qualcomm анонсировала процессор, который будет установлен на лучших смартфонах 2023 года

Производится новинка по нормам 4-нанометрового техпроцесса. Самое производительное ядро чипа — Cortex-X3, оно работает на частоте 3,2 ГГц. Ещё четыре ядра работают на 2,8 ГГц, а три энергоэффективных — на 2,0 ГГц.

По словам представителей Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2, в сравнении с предыдущим поколением, показывает прирост производительности CPU на 40%, а GPU — на 25%.