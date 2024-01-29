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Опубликовано 29 января 2024, 07:01
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Qualcomm готовит процессор для смартфонов с рекордной частотой

Но есть беспокойства о его энергоэффективности
Qualcomm готовит к выпуску новый процессор — Snapdragon 8 Gen 4.

Новинка уже сейчас обещает установить новый рекорд по тактовой частоте среди мобильных чипов. Согласно информации, появившейся в китайской социальной сети Weibo, новая платформа будет основана на ядрах Phoenix с тактовой частотой 4 ГГц.

Это значительное увеличение по сравнению с текущим Snapdragon 8 Gen 3, работающим на частоте 3.3 ГГц, и Dimensity 9300 с частотой 3.25 ГГц.

Qualcomm планирует использовать 3-нанометровый технологический процесс для производства новой SoC, что и позволит достичь таких высоких частот.

Однако, возникают вопросы об энергоэффективности и потенциальном перегреве устройств из-за высокой частоты работы процессора. Пока нет точной информации о дате релиза Snapdragon 8 Gen 4, поэтому остается ожидать официального заявления от компании.

Источник:Weibo
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Snapdragon
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#процессор
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#Qualcomm