Qualcomm не смогла запретить продавать iPhone в Германии

После нескольких побед в суде, компания Qualcomm потерпела поражение в Германии. Немецкий суд отклонил патентный иск Qualcomm к Apple.

Региональный суд в городе Мангейм признал иск Qualcomm необоснованным и отметил, что Apple не нарушала патенты Qualcomm в результате установки чипов производителя в смартфоны iPhone.

Напомним, Apple и Qualcomm вовлечены в многолетнее судебное разбирательство. Apple обвиняет Qualcomm в недобросовестном лицензировании патентов, а Qualcomm обвиняет Apple в нарушении прав на интеллектуальную собственность.

Qualcomm собирается подавать апелляцию и продолжать «защищать свои права против Apple во всем мире». Сама Apple ранее сообщила, что больше не будет поставлять смартфоны iPhone 7 и 8 в свои фирменные розничны магазины в Германии. Впрочем, они останутся в продаже у операторов и ритейлеров.

В то же время против Qualcomm ведётся антимонопольное разбирательство в США.