Qualcomm объяснила превосходство чипсета для Galaxy S25 необычайной скоростью

Опубликовано 24 января 2025, 16:301 мин.
Qualcomm объяснила превосходство чипсета для Galaxy S25 необычайной скоростьюЭто самый быстрый мобильный чип на рынке
Компания Qualcomm объяснила превосходство своего чипсета Snapdragon 8 Elite For Galaxy, выпущенного специально для серии Galaxy S25 от Samsung, над версией для других Android-смартфонов. Вендор подтвердил, что тесно сотрудничал с Samsung для выпуска Snapdragon 8 Elite For Galaxy, потому эта версия предлагает повышенную производительность и функции искусственного интеллекта.
© Samsung / PhoneArena
Чип оснащён процессором Qualcomm Oryon второго поколения, новым GPU Adreno и Hexagon NPU (нейропроцессором) для улучшения возможностей ИИ на устройстве. Кроме того, частота процессора повышена до 4,47 ГГц по сравнению с обычной версией, имеющей частоту 4,32 ГГц, что делает Snapdragon 8 Elite For Galaxy самым быстрым мобильным SoC на рынке.
Отличительной особенностью чипсета является глобальная поддержка стандарта Wi-Fi 7 и возможность использования спутниковой связи Snapdragon Satellite для отправки и получения сообщений через спутник. Samsung Galaxy S25 — первый потребительский смартфон, оснащённый этими функциями.