Qualcomm объяснила превосходство чипсета для Galaxy S25 необычайной скоростью

Чип оснащён процессором Qualcomm Oryon второго поколения, новым GPU Adreno и Hexagon NPU (нейропроцессором) для улучшения возможностей ИИ на устройстве. Кроме того, частота процессора повышена до 4,47 ГГц по сравнению с обычной версией, имеющей частоту 4,32 ГГц, что делает Snapdragon 8 Elite For Galaxy самым быстрым мобильным SoC на рынке.

Отличительной особенностью чипсета является глобальная поддержка стандарта Wi-Fi 7 и возможность использования спутниковой связи Snapdragon Satellite для отправки и получения сообщений через спутник. Samsung Galaxy S25 — первый потребительский смартфон, оснащённый этими функциями.