Qualcomm объявила дату анонса процессора, на котором будут работать все новые флагманы 2022 года

Само мероприятие пройдёт уже на следующей неделе, 20 мая. При этом от производителя, помимо топового чипа, также ждут анонса более доступного варианта для среднебюджетных смартфонов — Snapdragon 7 Gen 1.

Отметим, что по последним данным, главное различие между Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 1 Plus будет состоять в графическом процессоре — в новой платформе он должен стать ещё более производительным.