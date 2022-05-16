Qualcomm объявила дату анонса процессора, на котором будут работать все новые флагманы 2022 года

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Qualcomm объявила дату анонса процессора, на котором будут работать все новые флагманы 2022 годаЖдать осталось всего-ничего
Ещё вчера это были слухи, а уже сегодня Qualcomm официально объявила о грядущей презентации. И именно на ней, судя по всему, компания представит свой новый флагманский процессор — Snapdragon 8 Gen 1 Plus.
Само мероприятие пройдёт уже на следующей неделе, 20 мая. При этом от производителя, помимо топового чипа, также ждут анонса более доступного варианта для среднебюджетных смартфонов — Snapdragon 7 Gen 1.
Отметим, что по последним данным, главное различие между Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 1 Plus будет состоять в графическом процессоре — в новой платформе он должен стать ещё более производительным.
Напомним, что ранее инсайдеры сообщили, что производством грядущего Snapdragon 8 Gen 1 Plus займётся тайваньский TSMC. Предыдущее поколение SoC, что интересно, выпускалось на мощностях Samsung.