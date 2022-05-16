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Qualcomm объявила дату анонса процессора, на котором будут работать все новые флагманы 2022 года

Ждать осталось всего-ничего
Ещё вчера это были слухи, а уже сегодня Qualcomm официально объявила о грядущей презентации. И именно на ней, судя по всему, компания представит свой новый флагманский процессор — Snapdragon 8 Gen 1 Plus.
Qualcomm объявила дату анонса процессора, на котором будут работать все новые флагманы 2022 года

Само мероприятие пройдёт уже на следующей неделе, 20 мая. При этом от производителя, помимо топового чипа, также ждут анонса более доступного варианта для среднебюджетных смартфонов — Snapdragon 7 Gen 1.

Отметим, что по последним данным, главное различие между Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 1 Plus будет состоять в графическом процессоре — в новой платформе он должен стать ещё более производительным.

Qualcomm объявила дату анонса процессора, на котором будут работать все новые флагманы 2022 года

Напомним, что ранее инсайдеры сообщили, что производством грядущего Snapdragon 8 Gen 1 Plus займётся тайваньский TSMC. Предыдущее поколение SoC, что интересно, выпускалось на мощностях Samsung.

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