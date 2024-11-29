Qualcomm отказалась продавать свой 5G-модем для фирменного процессора Xiaomi

Опубликовано 29 ноября 2024, 07:011 мин.
Qualcomm отказалась продавать свой 5G-модем для фирменного процессора XiaomiВся надежда на Samsung и Huawei
Xiaomi планирует в 2025 году представить первый фирменный процессор, изготовленный по 3-нм техпроцессу.
Однако проект сталкивается с серьезными трудностями, включая зависимость от поставщиков 5G-модемов.
Qualcomm, лидер в области модемов, вероятно, откажется продавать свои продукты Xiaomi или выставит высокую цену.
Этот шаг может быть обусловлен конкурентным давлением: собственный чип Xiaomi потенциально частично вытеснит Qualcomm с рынка процессоров для смартфонов.
Samsung остается альтернативным вариантом, так как уже поставляет модемы другим производителям, например, Google для линейки Pixel. Однако политические санкции могут усложнить сотрудничество.
Huawei, несмотря на ограничения технологий и низкую энергоэффективность своих чипов, также может стать партнером Xiaomi благодаря существующим соглашениям.