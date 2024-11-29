Qualcomm отказалась продавать свой 5G-модем для фирменного процессора Xiaomi

Однако проект сталкивается с серьезными трудностями, включая зависимость от поставщиков 5G-модемов.

Qualcomm, лидер в области модемов, вероятно, откажется продавать свои продукты Xiaomi или выставит высокую цену.

Этот шаг может быть обусловлен конкурентным давлением: собственный чип Xiaomi потенциально частично вытеснит Qualcomm с рынка процессоров для смартфонов.

Samsung остается альтернативным вариантом, так как уже поставляет модемы другим производителям, например, Google для линейки Pixel. Однако политические санкции могут усложнить сотрудничество.

Huawei, несмотря на ограничения технологий и низкую энергоэффективность своих чипов, также может стать партнером Xiaomi благодаря существующим соглашениям.