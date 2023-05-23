Qualcomm откажется от ARM-ядер в новом флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 4

Но уже сейчас все говорят о его преемнике — Snapdragon 8 Gen 4. Согласно слухам, он станет первым продуктом Qualcomm с ядрами собственного производства под названием Oryon. Они должны прийти на смену технологиям компании ARM.

По данным инсайдеров, Qualcomm намерена оснастить новый чипсет конфигурацией ядер, напоминающей используемую в линейке процессоров Apple A для iPhone. То есть SoC будет содержать два производительных ядра и шесть ядер, ориентированных на энергоэффективность.

Отказ от использования дизайна ARM Cortex-X5 и других процессоров ARM в Snapdragon 8 Gen 4 позволит Qualcomm обеспечить высокую производительность, достаточную для сравнения с чипсетами Apple A.

В дополнение к этому, источники сообщили о поддержке памяти LPDDR6 в Snapdragon 8 Gen 4, что обеспечит более высокую пропускную способность памяти при меньшем энергопотреблении. Релиз новинки ожидается уже в следующем году.