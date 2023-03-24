Qualcomm откажется от поддержки устаревших приложений в флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3

Согласно недавней статье 9to5Google, ожидается, что предстоящий чипсет будет иметь обновлённый дизайн, повышенную производительность и энергоэффективность по сравнению со своим предшественником.

По данным инсайдеров, новинку будут производить по 3-нм техпроцессу, что является значительным улучшением по сравнению с 4-нм техпроцессом, который использовался в предыдущем поколении.

Это обновление, вероятно, приведёт к более высокой скорости обработки данных и снижению энергопотребления, что сделает его идеальным выбором для смартфонов высокого класса и других портативных устройств.

При этом сообщается, что новый чип компании лишится поддержки 32-битных приложений.

Утечка также предполагает, что новый чипсет будет включать «суперскалярное» ядро ARM Cortex-X3, которое предназначено для обеспечения исключительной однопоточной производительности.

Ожидается, что это ядро будет работать на впечатляющей частоте 3,5 ГГц, обеспечивая существенный прирост производительности.

В дополнение к Cortex-X3, Snapdragon 8 Gen 3, как ожидается, будет иметь три производительных ядра Cortex-A710 и четыре эффективных ядра Cortex-A510. Такая конфигурация должна обеспечить отличный баланс производительности и энергоэффективности, что сделает его подходящим для широкого спектра приложений.

Анонс нового процессора Qulacomm ожидается в IV квартале 2023 года.