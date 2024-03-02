Qualcomm подтвердила выход чипсета Snapdragon 8 Gen 4 в октябре 2024 года

Опубликовано 02 марта 2024, 06:45
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Qualcomm подтвердила выход чипсета Snapdragon 8 Gen 4 в октябре 2024 годаС кастомным CPU и обновлённым нейтронным процессором
Директор по маркетингу компании Qualcomm Дон Макгуайр в ходе мероприятия Mobile World Congress 2024 (MWC 2024) подтвердил слухи о том, что мощный чипсет для смартфонов Snapdragon 8 Gen 4 выйдет в октябре текущего года.
Менеджер отметил, что чипсет получит кастомный CPU Oryon и обновлённую версию нейтронного процессора (NPU). По словам Макгуайра, такая комбинация микросхем является «убийственной».
Макгуайр не раскрыл подробностей, но, по слухам, производством нового CPU для Snapdragon 8 Gen 4 займётся тайваньская TSMC, и это будет чип, выполненный по 3-нм техпроцессу.
Также есть данные, что графический процессор Adreno 830 в Snapdragon 8 Gen 4 набрал на 10% больше баллов, чем чип M2 от Apple в экстремальном стресс-тесте 3DMark Wild Life. Это важно учитывать, потому что M2 предназначен для более крупных и производительных устройств, таких как компьютеры Mac.
Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков