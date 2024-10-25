Qualcomm пообещала выпускать обновления для Snapdragon 8 Elite в течение 8 лет

Под новый чипсет будут выпускаться серьёзные обновления и патчи безопасности. Причём программа поддержки распространяется на чипсеты, которыми будут оснащены ближайшие смартфоны.

Рахман отметил, что пользователям стоит ожидать ещё семь лет поддержки с учётом текущего года. Инсайдер сослался на старшего вице-президента Qualcomm и генерального менеджера по телефонам Криса Патрика, который пообещал столь долгую поддержку Snapdragon 8 Elite. Менеджер пообещал плавную интеграцию ПО чипсета с восемью версиями Android.

«Я рад сообщить, что, начиная со Snapdragon 8 Elite, мы предлагаем 8 лет поддержки программного обеспечения, а также 8 версий Android. Это замечательно, так как это самый длительный срок из всех доступных сегодня на рынке. Такая поддержка не только способствует долговечности и устойчивости устройств, но и даёт потребителям уверенность в том, что приобретённое ими сегодня устройство будет иметь самое современное программное обеспечение и безопасность на протяжении почти десятилетия», — заявил Патрик на Snapdragon Summit.