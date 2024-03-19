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Опубликовано 19 марта 2024, 06:00
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Qualcomm представила новый чипсет Snapdragon 8S Gen 3

Для смартфонов среднего сегмента
Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 8S Gen 3, который разработан для смартфонов среднего сегмента рынка. Он призван предоставить большинство возможностей флагманского чипсета 8 Gen 3 по более доступной цене.
Qualcomm представила новый чипсет Snapdragon 8S Gen 3

© Qualcomm

Чипсет Snapdragon 8S Gen 3 включает графический процессор, аналогичный стандартному 8 Gen 3, но с одним менее производительным ядром и работает на немного более низкой частоте. Он также использует модем предыдущего поколения, X70 5G, с поддержкой Wi-Fi 7. Кроме того, предусмотрена поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей для более плавного запуска фотореалистичных игр.

Естественно, в чипсете присутствует искусственный интеллект. Snapdragon 8S Gen 3 поддерживает многомодальный генеративный искусственный интеллект на устройстве и способен запускать большие языковые модели объемом до 10 миллиардов параметров. Это включает такие модели, как Gemini Nano.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Snapdragon
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#анонс
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#Qualcomm