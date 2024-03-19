Qualcomm представила новый чипсет Snapdragon 8S Gen 3

Опубликовано 19 марта 2024, 06:00
1 мин.
Qualcomm представила новый чипсет Snapdragon 8S Gen 3Для смартфонов среднего сегмента
Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 8S Gen 3, который разработан для смартфонов среднего сегмента рынка. Он призван предоставить большинство возможностей флагманского чипсета 8 Gen 3 по более доступной цене.
© Qualcomm
Чипсет Snapdragon 8S Gen 3 включает графический процессор, аналогичный стандартному 8 Gen 3, но с одним менее производительным ядром и работает на немного более низкой частоте. Он также использует модем предыдущего поколения, X70 5G, с поддержкой Wi-Fi 7. Кроме того, предусмотрена поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей для более плавного запуска фотореалистичных игр.
Естественно, в чипсете присутствует искусственный интеллект. Snapdragon 8S Gen 3 поддерживает многомодальный генеративный искусственный интеллект на устройстве и способен запускать большие языковые модели объемом до 10 миллиардов параметров. Это включает такие модели, как Gemini Nano.