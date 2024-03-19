Qualcomm представила новый чипсет Snapdragon 8S Gen 3

Чипсет Snapdragon 8S Gen 3 включает графический процессор, аналогичный стандартному 8 Gen 3, но с одним менее производительным ядром и работает на немного более низкой частоте. Он также использует модем предыдущего поколения, X70 5G, с поддержкой Wi-Fi 7. Кроме того, предусмотрена поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей для более плавного запуска фотореалистичных игр.

Естественно, в чипсете присутствует искусственный интеллект. Snapdragon 8S Gen 3 поддерживает многомодальный генеративный искусственный интеллект на устройстве и способен запускать большие языковые модели объемом до 10 миллиардов параметров. Это включает такие модели, как Gemini Nano.