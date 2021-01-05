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Qualcomm представила процессор с поддержкой 5G для самых дешёвых смартфонов
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«5G в каждый дом!». Видимо, примерно такого девиза придерживалась Qualcomm, разрабатывая свой новый процессор Snapdragon 480 5G, который стал первым в 400-й линейке с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
На официальном сайте Qualcomm заявляется, что в качестве модема в чипе выступает Snapdragon X51 5G, имеется поддержка технологий mmWave и 5G (в полосе до 6 ГГц), автономный и неавтономный режимы 5G, а также дуплекс с временным, частотным разделениями. А ещё новинка поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и расширенные возможности беспроводного аудио.
На базе Snapdragon 480 можно будет создавать смартфоны с разрешением дисплея FHD+ и частотой обновления экрана до 120 Гц. Также чип поддерживает звуковой кодек aptX и технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+. По сути, анонс новинки показывает, что грядущие бюджетные смартфоны будут ровней среднебюджетникам 2018-2019 годов, а то и новее.