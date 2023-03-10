Qualcomm представит новый процессор 17 марта. Это будет долгожданное обновление для среднебюджетных смартфонов

Ожидается, что производитель представит новый процессор для среднебюджетников — Snapdragon 7+ Gen 1, который, по слухам, будет иметь артикул SM7475.

Snapdragon 7+ Gen 1 — это 4-нм чипсет производства TSMC, оснащённый основным ядром Cortex-X2 с тактовой частотой 2,95 ГГц, трёмя ядрами Cortex-A510 с частотой 2,5 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A710 с частотой 1,8 ГГц.

Помимо этого, SoC также оснащена графическим процессором Adreno 725 с частотой 580 Гц.

Одними из первых смартфонов, в основу которых ляжет новый процессор, могут стать Redmi Note 12T Turbo и Realme GT Neo 5 SE. Предполагается, что Redmi Note 12T Turbo будет также представлен и на глобальном рынке, но под именем Poco F5.

Напомним, что не так давно Snapdragon 7+ Gen 1 уже был замечен в AnTuTu с результатом 1 029 731 балл и Geekbench с результатами 1215 и 4064 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.