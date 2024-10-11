​​Qualcomm признала уязвимость нулевого дня в своих процессорах

Учитывая количество моделей SoC от Qualcomm, которых касается уязвимость, в том числе и одного из самых популярных, Snapdragon 8 Gen 1, потенциально под угрозой взлома смартфонов находятся миллионы пользователей по всему миру.

При этом о реальных инцидентах информации нет. Тем не менее Qualcomm поспешила разослать патчи безопасности для исправления проблемы. Обновление вышло в сентябре, но его внедрили ещё не все производители смартфонов.