​​Qualcomm признала уязвимость нулевого дня в своих процессорах

Опубликовано 11 октября 2024, 03:001 мин.
Qualcomm признала уязвимость нулевого дня в своих процессорахИ в популярных платформах тоже
Чипмейкер Qualcomm подтвердил уязвимость нулевого дня под кодом CVE-2024-43047, обнаруженную специалистами Threat Analysis Group Google в 64 моделях процессоров вендора. Уязвимость позволяет удалённо взламывать Android-смартфоны.
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Учитывая количество моделей SoC от Qualcomm, которых касается уязвимость, в том числе и одного из самых популярных, Snapdragon 8 Gen 1, потенциально под угрозой взлома смартфонов находятся миллионы пользователей по всему миру.
При этом о реальных инцидентах информации нет. Тем не менее Qualcomm поспешила разослать патчи безопасности для исправления проблемы. Обновление вышло в сентябре, но его внедрили ещё не все производители смартфонов.