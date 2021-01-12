Qualcomm разработала новый сканер отпечатков пальцев, который работает на 50% быстрее предшественника

Отмечается, что габариты ультразвукового подэкранного сканера отпечатков пальцев 3D Sonic Sensor Gen 2 составляют 8 x 8 мм. Примечательно, что предшественник Gen 1 имел размеры 4 x 9 мм, что означает, что площадь поверхности распознавания выросла на 77%. Благодаря этому можно ограничить ошибочные прикосновения. Кроме того, таким образом будет собрано в 1,7 раза больше данных при каждом контакте.

Обращая внимание на том, что смартфоны Galaxy S10 и S20 оснащены Gen 1, можно предположить, что Gen 2 дебютирует в грядущей линейке Galaxy S21.