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Qualcomm разработала новый сканер отпечатков пальцев, который работает на 50% быстрее предшественника
3D Sonic Sensor Gen
Qualcomm разработала новый сканер отпечатков пальцев - 3D Sonic Sensor Gen 2. Отмечается, что новинка работает на 50% быстрее предшественника.
Отмечается, что габариты ультразвукового подэкранного сканера отпечатков пальцев 3D Sonic Sensor Gen 2 составляют 8 x 8 мм. Примечательно, что предшественник Gen 1 имел размеры 4 x 9 мм, что означает, что площадь поверхности распознавания выросла на 77%. Благодаря этому можно ограничить ошибочные прикосновения. Кроме того, таким образом будет собрано в 1,7 раза больше данных при каждом контакте.
Обращая внимание на том, что смартфоны Galaxy S10 и S20 оснащены Gen 1, можно предположить, что Gen 2 дебютирует в грядущей линейке Galaxy S21.