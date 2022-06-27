Qualcomm случайно раскрыла дату анонса процессора для флагманских смартфонов 2023 года

Сегодня в 08:38
1 мин.
Qualcomm случайно раскрыла дату анонса процессора для флагманских смартфонов 2023 годаИли не случайно?
Традиционно в течение года Qualcomm представляет два флагманских процессора. И до последнего инсайдеры могли раскрыть лишь и так известный факт — анонс второго за год чипа состоится ближе к концу 2022-го.
Но тут, внезапно, сама Qualcomm решила раскрыть дату презентации, на которой она представит ожидаемый Snapdragon 8 Gen 2. Это тот самый процессор, который ляжет в основу большинства флагманов 2023 года.
На официальном сайте компании появилась дата проведения Snapdragon Summit. Учитывая, что в прошлом году Snapdragon 8 Gen 1 был представлен именно в рамках данного ивента, всё становится максимально очевидным.
Сама презентация пройдёт в период с 14 по 17 ноября 2022 года. Участие в ней примут также и партнёры бренда.
Отметим, что помимо смартфонного процессора, на Snapdragon Summit ожидается и демонстрация преемника Snapdragon 8cx 3 — SoC, которая должна побороться с актуальной версией чипа Apple M.