Qualcomm случайно раскрыла дату анонса процессора для флагманских смартфонов 2023 года

Но тут, внезапно, сама Qualcomm решила раскрыть дату презентации, на которой она представит ожидаемый Snapdragon 8 Gen 2. Это тот самый процессор, который ляжет в основу большинства флагманов 2023 года.

На официальном сайте компании появилась дата проведения Snapdragon Summit. Учитывая, что в прошлом году Snapdragon 8 Gen 1 был представлен именно в рамках данного ивента, всё становится максимально очевидным.