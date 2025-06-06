Qualcomm устранила в своих процессорах серьёзные уязвимости

Свежие патчи направлены на устранение целого ряда недостатков безопасности, включая три уязвимости нулевого дня, которые представляют собой несанкционированные вторжения в систему без доступных исправлений. Проблемы потенциально могут затронуть сотни миллионов смартфонов с чипами Qualcomm, так как патчи должны ещё распространить производители устройств.

Qualcomm порекомендовала производителям смартфонов включить эти исправления в свои обновления как можно быстрее. Как отмечают обозреватели TechCrunch, чипы являются главной мишенью для хакеров, которые могут получить полный контроль над устройством, скомпрометировав процессор, управляющий функциями гаджета.