Qualcomm в сентябре представит новый чипсет Snapdragon 8 Plus

Новый чип, название которого официально не раскрывается, вероятно, будет представлять собой более продвинутую модель по сравнению с предыдущей версией, Snapdragon 8 Elite, но по производительности окажется на ступень ниже Snapdragon 8 Elite 2. Некоторые источники предполагают, что этот чип может быть обозначен как Snapdragon 8 Plus.

Производительность чипсета SM8845 практически не уступит прошлогодней модели. Оба чипа используют конфигурацию процессора с большим количеством ядер, разработанных Qualcomm. В отличие от Snapdragon 8 Elite, SM8845 будет производиться по более современной технологии и использовать некоторые периферийные компоненты, такие же, какие применяются в Snapdragon 8 Elite 2.

Digital Chat Station уверен, что процессоры SM8845 будут использоваться компаниями Oppo, OnePlus и Vivo. Устройства на базе этого чипа будут оснащены аккумуляторами повышенной ёмкости — до 8000 мАч.