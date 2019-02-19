Qualcomm выпустила рекордно быстрый 5G-модем для смартфонов-флагманов 2019-2020 гг.

Модем Snapdragon X55 5G поддерживает все основные мировые частотные диапазоны сетей 5G. По задумке Qualcomm, он должен ускорить развёртывание сотовых сетей пятого поколения в международном масштабе.

В дополнение к развертываниям в новых частотных диапазонах, выделенных для 5G, модем Snapdragon X55 спроектирован для поддержки динамического распределения спектра между 4G и 5G, что позволяет операторам ускорить развертывание 5G, используя существующие диапазоны спектра 4G для динамического предоставления обслуживания 4G и 5G. При этом, в отличие от предыдущего 5G-модема Qualcomm X50 (в смартфонах 2018-начала 2019 гг.), новый модем позволяет использовать как standalone (сети с поддержкой звонков и передачи данных только в 5G), так и non-standalone-сети (передача данных в 5G, передача голоса - в 4G или 3G).

Snapdragon X55 предназначен для поддержки 5G широким спектром устройств, такими как смартфоны премиум-класса, мобильные точки доступа, ПК с постоянным подключением, ноутбуки, планшеты, стационарные точки беспроводного доступа, устройства расширенной реальности и автомобильные системы.

Snapdragon X55 поступит в продажу в виде опытной серии и, как ожидается, первые смартфоны на его базе появятся в конце 2019 года. После этого производство смартфонов с модемом X50 прекратится. Qualcomm заявляет, что 5G-связь пока не придёт в смартфоны среднего класса, но взамен неё такие модели обзаведутся поддержкой гигабитного 4G-LTE.