Телефоны
17:20, 02 августа 2023
1 мин.

Qualcomm выпустит процессор Snapdragon 8 Gen 3 с поддержкой спутниковой связи

На каких смартфонах будет устанавливаться, пока неясно

Инсайдер Digital Chat Station рассказал о тестировании компанией Qualcomm нового процессора Snapdragon 8 Gen 3, который будет поддерживать спутниковую связь. В начале года производитель представил Snapdragon Satellite на основе модема, но ни один из смартфонов, оснащённых этим процессором, спутниковую связь не поддерживает.

Инсайдер не рассказал о том, какие смартфоны получат Soc Snapdragon 8 Gen 3, но известно, что это могут быть решения для Samsung.

Флагманом в оснащении смартфонов спутниковой связью является Apple. Возможно, конкуренты хотят угнаться за компанией и ищут подобные решения.

Новости партнеров
Новости партнеров