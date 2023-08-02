Qualcomm выпустит процессор Snapdragon 8 Gen 3 с поддержкой спутниковой связи

17:20, 02 августа 2023
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Qualcomm выпустит процессор Snapdragon 8 Gen 3 с поддержкой спутниковой связиНа каких смартфонах будет устанавливаться, пока неясно
Инсайдер Digital Chat Station рассказал о тестировании компанией Qualcomm нового процессора Snapdragon 8 Gen 3, который будет поддерживать спутниковую связь. В начале года производитель представил Snapdragon Satellite на основе модема, но ни один из смартфонов, оснащённых этим процессором, спутниковую связь не поддерживает.
Инсайдер не рассказал о том, какие смартфоны получат Soc Snapdragon 8 Gen 3, но известно, что это могут быть решения для Samsung.
Флагманом в оснащении смартфонов спутниковой связью является Apple. Возможно, конкуренты хотят угнаться за компанией и ищут подобные решения.