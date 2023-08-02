Qualcomm выпустит процессор Snapdragon 8 Gen 3 с поддержкой спутниковой связи

Инсайдер не рассказал о том, какие смартфоны получат Soc Snapdragon 8 Gen 3, но известно, что это могут быть решения для Samsung.

Флагманом в оснащении смартфонов спутниковой связью является Apple. Возможно, конкуренты хотят угнаться за компанией и ищут подобные решения.