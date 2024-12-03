Qualcomm выпустит субфлагманский процессор Snapdragon 8s Elite

Китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что чип с номером модели SM8735 получит название Snapdragon 8s Elite и займет нишу между Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3.

Производительность будет выше, чем у предыдущего поколения, но уступит флагманской версии Snapdragon 8 Elite.

Первыми смартфонами на базе Snapdragon 8s Elite станут устройства, которые появятся весной 2025 года. Среди возможных кандидатов называют Xiaomi Civi 5, так как его предшественник Civi 4 Pro стал дебютной моделью для Snapdragon 8s Gen 3.

Пока детали нового чипа остаются неизвестными. Вероятно, Qualcomm сохранит конфигурацию ядер, но снизит тактовые частоты и установит менее мощный графический ускоритель.

Несмотря на урезанные параметры, Snapdragon 8s Elite обещает стать производительным решением, подходящим для субфлагманских устройств.