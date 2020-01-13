Рабочий флагманский Samsung Galaxy S20+ 5G засветился на "живых" фото

Автором данной утечки стал не абы кто, а главный редактор популярного зарубежного интернет-ресурса о гаджетах XDA-Developers Макс Вайнбах — именно он опубликовал “живые” фото работающего Samsung Galaxy S20+ 5G. Помимо этого он также рассказал и немного подробностей о новинке: так, основная камера состоит из четырех модулей, а не пяти — последнее отверстие на фото занимает микрофон. Также стало известно, что экран новинки имеет куда меньшее скругление, чем у предшественника (несмотря на моду на “экраны-водопады” у китайских производителей) — по словам автора утечки, экран Galaxy S20+ 5G в принципе ощущается как плоская поверхность, примерно у смартфона Google Pixel 2 XL. Ну и одна из самых главных подробностей, касающаяся нового флагмана корейского техногиганта — вероятнее всего, устройство не получит аппаратную кнопку под голосового ассистента Bixby.