Работа замены Android для смартфонов Huawei показана на видео

Судя по ролику, Huawei удалось добиться того, что смогла в своё время сделать Apple, но так и не смогла Google с Android — реализовать плотное взаимодействие устройств экосистемы. Так, например, пользователю будет дана возможность без проблем отображать экран смартфона на экране другого устройства (в случае со свежим видео — на планшете), а также использовать телефон как пульт при управлении видео на стороннем девайсе.

Напомним, что продлится регистрация на тестирование до января-месяца. Бета-версии доступна для смартфонов Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 и Mate 30 Pro. Также Harmony OS 2.0 можно опробовать на планшете MatePad Pro.