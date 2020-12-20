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Работа замены Android для смартфонов Huawei показана на видео
На нём можно увидеть и явное преимущество китайской ОС над решением от Google
Совсем недавно Huawei выпустила бета-версию своей замены Android для смартфонов — HarmonyOS 2.0. Речь идёт лишь о тестовом варианте системы, предназначенной для разработчиков и партнёров компании. Но, несмотря на это, в сети уже появилось видео, демонстрирующее работу новой ОС китайской компании.
Судя по ролику, Huawei удалось добиться того, что смогла в своё время сделать Apple, но так и не смогла Google с Android — реализовать плотное взаимодействие устройств экосистемы. Так, например, пользователю будет дана возможность без проблем отображать экран смартфона на экране другого устройства (в случае со свежим видео — на планшете), а также использовать телефон как пульт при управлении видео на стороннем девайсе.
Напомним, что продлится регистрация на тестирование до января-месяца. Бета-версии доступна для смартфонов Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 и Mate 30 Pro. Также Harmony OS 2.0 можно опробовать на планшете MatePad Pro.