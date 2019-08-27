Работающий iPhone XI впервые показали на видео

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился интересный видеоролик, который демонстрирует готовящийся к выпуску смартфон Apple, пока не представленный официально.

Если это не подделка, то в ролике показывается работающий iPhone XI со включенным дисплеем и приветственной надписью Hello. На задней панели видна характерная квадратная камера с тремя модулями, а передняя панель идентична iPhone XS.

Впрочем, это может оказаться клон на основе Android или монтаж с макетом iPhone XI и включённым iPhone XS.

Согласно более ранним утечкам, все три новые модели iPhone получили квадратную основную камеру, только у старших моделей она тройная, а у младшей — двойная.

Официальная презентация новой линейки iPhone ожидается 10 сентября 2019 года. Правда, Apple пока эту дату не подтвердила.