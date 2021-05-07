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Работающий в «компьютерном» режиме складной флагман Xiaomi Mi Mix Fold попал на видео
Пользователь продемонстрировал новую полезную функцию
Несколько недель назад Xiaomi анонсировала свой новый флагманский смартфон — Mi Mix Fold. Отличительными особенностями устройства являются гибкий дисплей и «компьютерный» режим. Последний, наконец-то, сумел попасть на видео.
Новый режим в полноценном варианте «добрался» до пользователей благодаря выходу обновления MIUI 12.0.10. Как пишет Sparrows News, практически сразу после этого в сети появилось видео от владельца Mi Mix Fold, который показал её работу.
Стоит отметить, что не до конца функциональная версия режима была доступна и ранее. Но именно апдейт принёс Free Window Fingertip Drag and Drop, с помощью которого пользователи могут располагать различные приложения на экране в виде окон в произвольном порядке.
Вместе с тем новый гибкий смартфон Xiaomi научился размещать отдельные приложения на своей половине экрана — нечто подобное уже есть на Windows 10, macOS и iPadOS.