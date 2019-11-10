Работу пятидесятикратного зума Xiaomi CC9 впервые сняли на видео

Короткий видеоролик выложил на своей странице в социальной сети Twitter популярный инсайдер, известный под ником Мукул Шарма. В первые секунды просмотра не совсем очевидно, чем же так примечателен опубликованный ролик, однако все встает на свои места, когда фокусное расстояние становится минимальным. Масштабирование позволило увидеть то, что невозможно разглядеть глазами.

Также нельзя не отметить стабилизацию, которая несмотря на максимальное масштабирование сработала очень эффективно. К сожалению, максимальный зум достигается в ущерб качеству видео, но тем не менее, результат его работы действительно поражает.