Работы над связью 6G уже начались

Сотовые сети пятого поколения 5G ещё только начали свою работу в первых странах, а телекоммуникационные компании уже начали работу над связью следующего поколения — 6G. Об этом рассказало корейское издание Korea Herald.

Компания Samsung Electronics сообщила журналистам о запуске нового исследовательского центра, в котором начали проводиться исследования в области сетей шестого поколения.

Samsung не так давно сформировала новый исследовательский центр в области коммуникаций под эгидой своего основного разработческого подразделения Samsung Research, расположенный в южной части Сеула. Существующую исследовательскую команду в области телекоммуникаций расширили до уровня центра после запуска технологий 5G.