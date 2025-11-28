Рамки Galaxy S26 Ultra станут визуально выпуклыми за счёт полностью чёрного цвета

По информации Android Police, как и прежде, компания предложит чёрную версию своего флагмана Ultra, однако стандартная модель традиционно имела серебристую оправу, теперь же будет предложен новый вариант Арсцветки.

Инсайдеры Ice Universe и Phone Art сообщают, что Galaxy S26 Ultra будет доступен в чёрной рамке, что визуально увеличит толщину боковых панелей: рамка останется уменьшенной — к чему Samsung стремится, чтобы создать эффект увеличения толщины корпуса, — но это будет оптическая иллюзия.

Чёрная версия, вероятно, не станет эксклюзивной, как Titanium Jetblack Galaxy S25 Ultra, который продавался только на сайте Samsung.

Утечки указывают на наличие нескольких цветовых вариантов, включая ярко-оранжевый, напоминающий iPhone. Пиковая яркость дисплея Galaxy S26 Ultra останется на уровне 2600 нит, но эта модель будет оснащена OLED-панелью M14. Согласно слухам, мощность беспроводной зарядки возрастёт с 15 до 25 Вт, и возможен переход на проводную зарядку.