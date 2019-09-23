Рамки в новом iPhone 11 Pro Max больше, чем у iPhone XS Max

Но и это не так важно. Куда интереснее, что после замера величины рамок в iPhone 11 Pro Max, удалось выяснить, что они увеличилась до 4,8 мм, в то время как у iPhone XS Max величина рамок составляла 4 мм.

Напомним, что новое поколение iPhone поступило в продажу 20 сентября 2019 года.