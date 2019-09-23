Рамки в новом iPhone 11 Pro Max больше, чем у iPhone XS Max

Так, ровно два года назад был представлен iPhone X, который должен был положить начало безрамочному дизайну среди смартфонов Apple. Но, как оказалось по итогу, безрамочность от купертиновцев получилась достаточно условной, так как по факту экран имеет довольно заметные рамки по бокам.
Но и это не так важно. Куда интереснее, что после замера величины рамок в iPhone 11 Pro Max, удалось выяснить, что они увеличилась до 4,8 мм, в то время как у iPhone XS Max величина рамок составляла 4 мм.
Напомним, что новое поколение iPhone поступило в продажу 20 сентября 2019 года.