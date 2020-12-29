Ранний прототип ещё неанонсированного OnePlus 9 продали на онлайн-барахолке за 440 000 рублей

Ранний прототип ещё неанонсированного OnePlus 9 не просто сфотографировали и выложили в сеть, его умудрились продать на eBay за 6 000 долларов или 440 000 рублей, сообщает(https://www.androidauthority.com/oneplus-9-prototype-leak-sold-on-ebay-1188520/ Android Authority. В качестве продавца выступал пользователь под ником Shamete1.

На фотографиях, опубликованных продавцом на странице товара, можно было увидеть, как OnePlus 9 работает под управлением самой свежей версии Oxygen OS на базе Android 11. Сейчас их уже не найти — администрация eBay оперативно удалила снимки, являющиеся по сути утечкой.