Раскладушка, да не та: Nokia выпустила новый телефон 2660 Flip

Недавно финская компания представила обновлённую версию своего раскладного телефона Nokia 2660 Flip в двух новых насыщенных цветах: Pop Pink и Lush Green. Эти модели уже доступны для покупки на индийском рынке.

Новинка оборудована 4G, а также двумя экранами: основным 2,8-дюймовым и дополнительным на 1,77 дюйма.

Внутри устройства работает чипсет Unisoc T107. Телефон поддерживает Bluetooth 4.2, беспроводное FM-радио и MP3-плеер. Также есть 0,3-мегапиксельная камера с LED-вспышкой.