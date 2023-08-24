Раскладушка, да не та: Nokia выпустила новый телефон 2660 Flip

Раскладушка, да не та: Nokia выпустила новый телефон 2660 FlipНо всё ещё вызывающий интерес аппарат
Nokia продолжает радовать своих поклонников яркими и стильными телефонами.
Недавно финская компания представила обновлённую версию своего раскладного телефона Nokia 2660 Flip в двух новых насыщенных цветах: Pop Pink и Lush Green. Эти модели уже доступны для покупки на индийском рынке.
Новинка оборудована 4G, а также двумя экранами: основным 2,8-дюймовым и дополнительным на 1,77 дюйма.
Внутри устройства работает чипсет Unisoc T107. Телефон поддерживает Bluetooth 4.2, беспроводное FM-радио и MP3-плеер. Также есть 0,3-мегапиксельная камера с LED-вспышкой.
Одной из особенностей Nokia 2660 является его аккумулятор на 1450 мАч, который обеспечивает долгое время разговора и может продержаться в режиме ожидания несколько недель.
Телефон также оснащён экстренной кнопкой, позволяющей быстро связаться с пятью предварительно настроенными контактами.
Nokia 2660 Flip будет доступен для покупки в Индии с 24 августа по цене 5500 рублей.