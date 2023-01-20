Раскрыт Android-смартфон с самым ярким дисплеем

В этом же сообщении топ-менеджер отметил, что Xiaomi 13 имеет самую высокую яркость среди всех Android-смартфонов. По словам Цзюня, пиковая яркость дисплея устройства составляет 1900 кд/м2, а энергопотребление экрана при этом снижено на 22% по сравнению с Xiaomi 12.

Напомним, что Xiaomi 13 получил плоский 6,36-дюймовый OLED-дисплей, а в основе устройства лежит топовый процессор Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон оснащён 54-мегапиксельным датчиком изображения Sony IMX800 с оптическим форматом 1/1,49 дюйма и технологией оптической стабилизации изображения HyperOIS.

Ожидается, что анонс глобальной версии телефона состоится в рамках MWC 2023, которая стартует уже 27 февраля.