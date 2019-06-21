Раскрыт дизайн Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Pro

Samsung Galaxy Note 10 может похвастаться вертикальной тройной камерой, в Galaxy Note 10 Pro она дополнена ещё двумя датчиками справа, рядом со вспышкой. Один из этих датчиков должен быть ToF для определения расстояний до объектов, а второй может оказаться пульсометром. Фронтальная камера одинарная у обеих моделей.

Судя по чехлам, можно предположить наличие 3,5-мм разъёма для наушников, несмотря на слухи о его отсутствии. При этом кнопки для голосового помощника Bixby теперь точно нет — на торцах есть кнопки только для громкости и включения/вкылючения.

Согласно последним утечкам, официальный дебют Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Pro состоится 7 августа 2019 года на спортивной арене Барклайс-Центре в Бруклине.