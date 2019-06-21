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Раскрыт дизайн Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Pro

Разъём для наушников всё же может остаться

На сайте британского ритейлера мобильных аксессуаров MobileFun обнаружилась подборка изображений чехлов от популярного производителя Olixar, которые показывают смартфоны Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Pro, пока не представленные официально.

Также показаны защитные стекла для будущих новинок. Интересно, что в них отсутствует вырез под динамик. Это лишний раз доказывает, что Samsung использует фирменную технологию Sound on Display и встроит динамик под дисплей. Компания уже проделывала подобное в моделях среднего уровня Galaxy A80 и Galaxy M40.

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Samsung Galaxy Note 10 может похвастаться вертикальной тройной камерой, в Galaxy Note 10 Pro она дополнена ещё двумя датчиками справа, рядом со вспышкой. Один из этих датчиков должен быть ToF для определения расстояний до объектов, а второй может оказаться пульсометром. Фронтальная камера одинарная у обеих моделей.

Судя по чехлам, можно предположить наличие 3,5-мм разъёма для наушников, несмотря на слухи о его отсутствии. При этом кнопки для голосового помощника Bixby теперь точно нет — на торцах есть кнопки только для громкости и включения/вкылючения.

Согласно последним утечкам, официальный дебют Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Pro состоится 7 августа 2019 года на спортивной арене Барклайс-Центре в Бруклине.

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