Раскрыт дизайн Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Pro

На сайте британского ритейлера мобильных аксессуаров MobileFun обнаружилась подборка изображений чехлов от популярного производителя Olixar, которые показывают смартфоны Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Pro, пока не представленные официально.
Также показаны защитные стекла для будущих новинок. Интересно, что в них отсутствует вырез под динамик. Это лишний раз доказывает, что Samsung использует фирменную технологию Sound on Display и встроит динамик под дисплей. Компания уже проделывала подобное в моделях среднего уровня Galaxy A80 и Galaxy M40.
Samsung Galaxy Note 10 может похвастаться вертикальной тройной камерой, в Galaxy Note 10 Pro она дополнена ещё двумя датчиками справа, рядом со вспышкой. Один из этих датчиков должен быть ToF для определения расстояний до объектов, а второй может оказаться пульсометром. Фронтальная камера одинарная у обеих моделей.
Судя по чехлам, можно предположить наличие 3,5-мм разъёма для наушников, несмотря на слухи о его отсутствии. При этом кнопки для голосового помощника Bixby теперь точно нет — на торцах есть кнопки только для громкости и включения/вкылючения.
Согласно последним утечкам, официальный дебют Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Pro состоится 7 августа 2019 года на спортивной арене Барклайс-Центре в Бруклине.