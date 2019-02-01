Раскрыт дизайн складного смартфона Huawei с гибким дисплеем

В смартфоне используется шарнир, похожий на тот, что имеется в Surface Book от Microsoft. В сгибе образуется отверстие, где можно будет хранить стилус.

В отличие от разработки Samsung, в смартфоне Huawei нет дополнительного экрана, он складывается наружу дисплеем, а не внутрь. В результате, в сложенном состоянии пользователю доступна половина гибкого дисплея с одной стороны и половина — с другой. По данным источника, дисплей в смартфоне Huawei окажется больше, чему у Samsung.

Согласно более ранним утечкам, Huawei использует Super AMOLED-дисплей производства китайской компании BOE. В сложенном состоянии диагональ экрана составит пять дюймов и восемь в разложенном. Ричард Ю (Richard Yu), глава потребительского подразделения Huawei, также упоминал, что устройство будет способно работать в сотовых сетях пятого поколения. Выход такого смартфона запланирован на июнь 2019 года.

Официальный дебют складного смартфона Huawei с гибким дисплеем ожидается выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.