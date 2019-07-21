Раскрыт дизайн следующего смартфона Nokia

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Nokia 6.2, пока не представленном производителем официально. Был опубликован рендер модели, проливающий свет на дизайн смартфона.

Nokia 6.2 выполнен в безрамочном дизайне с врезанной прямо в дисплей фронтальной камерой в левом верхнем углу. На задней панели мы видим тройную камеру с вертикальной организацией и сканер отпечатков пальцев.

Согласно предварительным данным, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), фронтальной камерой на 13 Мп, тройной основной камерой 20+8+5 Мп, аккумулятор ёмкостью 3300 мА·ч, процессор Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Официальный дебют Nokia 6.2 ожидается одновременно с Nokia 7.2 на мероприятии в августе.