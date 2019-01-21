Раскрыт дизайн возрождённой легендарной «раскладушки» Motorola

В сети уже неоднократно появлялись слухи о возможном возрождении легендарной раскладушки Motorola RAZR. Согласно последним утечкам, это будет смартфон в знакомом форм-факторе культовой Motorola RAZR V3, но с гибким складным экраном.

Новый патент Motorola Mobility пролил свет на дизайн будущей новинки. В нём показан хорошо знакомый поклонникам RAZR внешний вид, но внутри вместо небольшого экрана и клавиатуры почти всю внутреннюю поверхность обоих модулей занимает гибкий дисплей.

В сложенном виде пользователю будет доступен небольшой вспомогательный экран, на задней панели расположен сканер отпечатков пальцев.

Как сообщалось ранее, дебют Motorola RAZR 2019 может состояться в феврале. В США смартфон выйдет эксклюзивно у оператора Verizon Wireless по цене около полутора тысяч долларов.