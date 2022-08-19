Раскрыт ещё один недорогой смартфон Xiaomi Redmi A1+ накануне анонса

Так, в Сети появилась информация о ещё одном телефоне Redmi, который будет относиться к начальному уровню. Называется устройство Redmi A1+. В его основу ляжет чип Helio A22 от MediaTek.

Из прочего можно отметить 3 ГБ оперативной памяти и Android 12 «из коробки». При этом будет у новинки и базовая версия — Redmi A1. Она будет отличаться от плюс-версии отсутствием сканера отпечатка пальцев.

На данный момент нет точных сроков анонса смартфонов. Но учитывая, что они начали появляться в базах данных различных регуляторов и бенчмарков, можно предположить, что случится это уже в ближайшее время.