Раскрыт ещё один смартфон Xiaomi с 200 Мп камерой

Речь идёт о Redmi K50S Pro. Устройство уже прошло сертификацию у китайского регулятора 3C под модельным номером 22081212C. Ранее оно же получило право на выход от китайского ведомства MIIT.

Согласно имеющимся данным, Redmi K50S Pro получит быструю зарядку на 120 Вт. Остальные характеристики новинки до сих пор остаются неизвестными.

Учитывая, как часто Xiaomi перевыпускает уже вышедшие смартфоны, изменив лишь их название, вполне возможно, что и это устройство окажется лишь переименованным Xiaomi 12T Pro.

Если это так, то K50S Pro получит чип Snapdragon 8+ Gen 1 в качестве основы, качественный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор на 5000 мАч.