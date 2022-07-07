Раскрыт ещё один смартфон Xiaomi с 200 Мп камерой

Сегодня в 12:54
1 мин.
Раскрыт ещё один смартфон Xiaomi с 200 Мп камерой200 Мп потихоньку становится новым стандартом
Лишь накануне в Сети появилась информация о грядущем доступном флагмане Xiaomi, который получит 200 Мп камеру — Xiaomi 12T Pro. Теперь же инсайдеры сообщают, что китайский производитель готовит ещё один подобный девайс, но уже под брендом Redmi.
Речь идёт о Redmi K50S Pro. Устройство уже прошло сертификацию у китайского регулятора 3C под модельным номером 22081212C. Ранее оно же получило право на выход от китайского ведомства MIIT.
Согласно имеющимся данным, Redmi K50S Pro получит быструю зарядку на 120 Вт. Остальные характеристики новинки до сих пор остаются неизвестными.
Учитывая, как часто Xiaomi перевыпускает уже вышедшие смартфоны, изменив лишь их название, вполне возможно, что и это устройство окажется лишь переименованным Xiaomi 12T Pro.
Если это так, то K50S Pro получит чип Snapdragon 8+ Gen 1 в качестве основы, качественный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор на 5000 мАч.