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Раскрыт финальный дизайн Huawei P30 и Huawei P30 Pro

Четыре камеры и десятикратный зум

Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, поделился c общественностью рендерами готовящихся к выпуску смартфонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro, пока не представленных производителем официально.

Квандт подчеркнул, что это официальные маркетинговые изображения и всё что он изменил — это изображения на экранах, чтобы не выдавать своих источников. Это вносит ясность в путаницу с внешним видом смартфонов, особенно после того как на выставке MWC 2019 модель похожая на Huawei P30 была принята за Huawei P30 Pro.

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Источник сообщил, что старшая модель Huawei P30 Pro обеспечивает 10-кратный зум в четверной основной камере с апертурой f/1.6-f/3.4. Причём один из модулей — это ToF для для трёхмерного сканирования и функций дополненной реальности. Судя по всему, 10-кратный зум не полностью оптический, поскольку объективы Huawei P30 Pro охватывают фокусные расстояния 16-125 мм, что означает 7,8-кратный оптический зум. Для сравнения, у прошлогоднего Huawei P20 Pro зум только трёхкратный.

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Модель Huawei P30 ограничивается простой тройной камерой с апертурой f/1.8-2.4 и охватом фокусных расстояний 17-80 мм или 4,7-кратным оптическим зумом.

Huawei уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro. Мероприятие назначено на 26 марта 2019 года и пройдёт в Париже.

Согласно более ранним утечкам, Huawei P30 и P30 Pro оснащаются OLED-дисплеями с каплевидными вырезами и увеличенной диагональю — 6,1 и 6,5 дюйма соответственно. Оба смартфона получат интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев.

Основная камера Huawei P30 будет тройной с основным сенсором Sony IMX600. Huawei P30 Pro должен выйти с четырьмя модулями основной камеры, включая «перископный» модуль для повышенного зума, 38-мегапиксельный сенсор Sony IMX607.

Аппаратной основой станет флагманский процессор Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ у P30 и 12 ГБ ОЗУ у P30 Pro. Вместо использования 40-ваттной зарядки, серия P30 будет ограничена зарядкой 22,5 вт. Также отмечается отсутствие 3,5-мм разъёма для наушников. Смартфоны будут работать под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1.

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