Раскрыт финальный дизайн Huawei P30 и Huawei P30 Pro

Модель Huawei P30 ограничивается простой тройной камерой с апертурой f/1.8-2.4 и охватом фокусных расстояний 17-80 мм или 4,7-кратным оптическим зумом.

Huawei уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro. Мероприятие назначено на 26 марта 2019 года и пройдёт в Париже.

Согласно более ранним утечкам, Huawei P30 и P30 Pro оснащаются OLED-дисплеями с каплевидными вырезами и увеличенной диагональю — 6,1 и 6,5 дюйма соответственно. Оба смартфона получат интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев.

Основная камера Huawei P30 будет тройной с основным сенсором Sony IMX600. Huawei P30 Pro должен выйти с четырьмя модулями основной камеры, включая «перископный» модуль для повышенного зума, 38-мегапиксельный сенсор Sony IMX607.

Аппаратной основой станет флагманский процессор Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ у P30 и 12 ГБ ОЗУ у P30 Pro. Вместо использования 40-ваттной зарядки, серия P30 будет ограничена зарядкой 22,5 вт. Также отмечается отсутствие 3,5-мм разъёма для наушников. Смартфоны будут работать под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1.