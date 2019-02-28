Раскрыт финальный дизайн Huawei P30 и Huawei P30 Pro

Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, поделился c общественностью рендерами готовящихся к выпуску смартфонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro, пока не представленных производителем официально.
Квандт подчеркнул, что это официальные маркетинговые изображения и всё что он изменил — это изображения на экранах, чтобы не выдавать своих источников. Это вносит ясность в путаницу с внешним видом смартфонов, особенно после того как на выставке MWC 2019 модель похожая на Huawei P30 была принята за Huawei P30 Pro.
Источник сообщил, что старшая модель Huawei P30 Pro обеспечивает 10-кратный зум в четверной основной камере с апертурой f/1.6-f/3.4. Причём один из модулей — это ToF для для трёхмерного сканирования и функций дополненной реальности. Судя по всему, 10-кратный зум не полностью оптический, поскольку объективы Huawei P30 Pro охватывают фокусные расстояния 16-125 мм, что означает 7,8-кратный оптический зум. Для сравнения, у прошлогоднего Huawei P20 Pro зум только трёхкратный.
Модель Huawei P30 ограничивается простой тройной камерой с апертурой f/1.8-2.4 и охватом фокусных расстояний 17-80 мм или 4,7-кратным оптическим зумом.
Huawei уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro. Мероприятие назначено на 26 марта 2019 года и пройдёт в Париже.
Согласно более ранним утечкам, Huawei P30 и P30 Pro оснащаются OLED-дисплеями с каплевидными вырезами и увеличенной диагональю — 6,1 и 6,5 дюйма соответственно. Оба смартфона получат интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев.
Основная камера Huawei P30 будет тройной с основным сенсором Sony IMX600. Huawei P30 Pro должен выйти с четырьмя модулями основной камеры, включая «перископный» модуль для повышенного зума, 38-мегапиксельный сенсор Sony IMX607.
Аппаратной основой станет флагманский процессор Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ у P30 и 12 ГБ ОЗУ у P30 Pro. Вместо использования 40-ваттной зарядки, серия P30 будет ограничена зарядкой 22,5 вт. Также отмечается отсутствие 3,5-мм разъёма для наушников. Смартфоны будут работать под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1.