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Раскрыт флагманский смартфон Oppo с гибким экраном

В отличие от Samsung и Motorola, компания решила немного изменить подход к дизайну устройства
Как стало известно, Oppo работает над собственным флагманом с гибким экраном, наподобие Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR. Но, судя по всему, в отличие от конкурентов, китайская компания решила не использовать внешний дисплей. Возможно, в целях удешевления финального продукта.

Патент Oppo на гибкую раскладушку был подан еще в сентябре, сообщает LetsGoDigital. Судя по нему, устройство сможет работать как в обычном режиме, так и в режиме “ноутбука” - это когда смартфон раскрыт лишь на 90 градусов, а его нижняя половина представляет из себя область с виртуальной клавиатурой. Издание также создала рендеры новинки, опираясь на текст и изображения патента:

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Отсутствие внешнего дисплея явно пошло на пользу устройству

Напомним, что ближайшая презентация Oppo намечена на 10 декабря 2020 года. Вполне возможно, именно на ней компания будет готова представить свой первый складной флагман, в рамках линейки Oppo Reno.