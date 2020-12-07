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Раскрыт флагманский смартфон Oppo с гибким экраном
В отличие от Samsung и Motorola, компания решила немного изменить подход к дизайну устройства
Как стало известно, Oppo работает над собственным флагманом с гибким экраном, наподобие Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR. Но, судя по всему, в отличие от конкурентов, китайская компания решила не использовать внешний дисплей. Возможно, в целях удешевления финального продукта.
Патент Oppo на гибкую раскладушку был подан еще в сентябре, сообщает LetsGoDigital. Судя по нему, устройство сможет работать как в обычном режиме, так и в режиме “ноутбука” - это когда смартфон раскрыт лишь на 90 градусов, а его нижняя половина представляет из себя область с виртуальной клавиатурой. Издание также создала рендеры новинки, опираясь на текст и изображения патента:
Напомним, что ближайшая презентация Oppo намечена на 10 декабря 2020 года. Вполне возможно, именно на ней компания будет готова представить свой первый складной флагман, в рамках линейки Oppo Reno.