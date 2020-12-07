Раскрыт флагманский смартфон Oppo с гибким экраном

Патент Oppo на гибкую раскладушку был подан еще в сентябре, сообщает LetsGoDigital. Судя по нему, устройство сможет работать как в обычном режиме, так и в режиме “ноутбука” - это когда смартфон раскрыт лишь на 90 градусов, а его нижняя половина представляет из себя область с виртуальной клавиатурой. Издание также создала рендеры новинки, опираясь на текст и изображения патента: