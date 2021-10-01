Раскрыт грядущий бюджетный 5G-смартфон Nokia G300

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Раскрыт грядущий бюджетный 5G-смартфон Nokia G300Судя по ожидаемой цене, устройство получится интересным
За последнее время в сети появилось множество слухов о различных смартфонах Nokia. Вот и сейчас инсайдеры «слили» очередной телефон компании — бюджетный 5G-смартфон Nokia G300.
Судя по имеющимся данным, в основу девайса ляжет чип Snapdragon 480 от Qualcomm. Что интересно, он же ранее использовался в другом аппарате компании — Nokia G50. Учитывая, что в остальном новинка уступает этой модели, можно предположить, что Nokia G300 станет самым доступным 5G-смартфоном бренда, отмечает GSMArena.
Из остального в «утекшей» модели можно отметить 6,57-дюймовый дисплей с разрешением HD+, аккумулятор на 4470 мАч и тройную основную камеру. На 16, 5 и 2 Мп.
Работать устройство будет на Android 11 прямо «из коробки». Что же касательно цены, то ожидается, что смартфон будет продаваться по цене 200-220 евро (17-18,5 тыс рублей).
При этом до сих пор неясно, как скоро Nokia G300 дебютирует на рынке.