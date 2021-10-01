Раскрыт грядущий бюджетный 5G-смартфон Nokia G300

Судя по имеющимся данным, в основу девайса ляжет чип Snapdragon 480 от Qualcomm. Что интересно, он же ранее использовался в другом аппарате компании — Nokia G50. Учитывая, что в остальном новинка уступает этой модели, можно предположить, что Nokia G300 станет самым доступным 5G-смартфоном бренда, отмечает GSMArena.

Из остального в «утекшей» модели можно отметить 6,57-дюймовый дисплей с разрешением HD+, аккумулятор на 4470 мАч и тройную основную камеру. На 16, 5 и 2 Мп.