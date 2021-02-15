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Раскрыт модельный ряд и дата выхода бюджетной линейки Xiaomi Redmi Note 10
По всей видимости, анонс новинок случится весьма скоро
Прошло больше месяца после начала 2021 года, а Xiaomi так и не анонсировала новое номерное поколение линейки Redmi Note. Но, судя по всему, ждать презентации на тему осталось не долго — практически официальные информаторы раскрыли как дату выхода, так и модельный ряд новой бюджетной линейки.
Так, если верить Amazon India, то Redmi Note 10 покажут уже 10 марта, пишет Gizmochina. При этом в состав свежей линейки войдут сразу несколько смартфонов: Redmi Note 10 5G, Note 10 4G, Note 10 Pro 5G и Note 10 Pro 4G. Из этого перечня можно сделать вывод, что компания не станет навязывать покупателям функцию 5G, выпустив 4G-версию даже Redmi Note 10 Pro.
К сожалению, на данный момент нет точной информации о цене устройств. Зато согласно прежним утечкам, Pro-версия смартфона может получить 100 Мп основную камеру.