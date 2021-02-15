Раскрыт модельный ряд и дата выхода бюджетной линейки Xiaomi Redmi Note 10

Прошло больше месяца после начала 2021 года, а Xiaomi так и не анонсировала новое номерное поколение линейки Redmi Note. Но, судя по всему, ждать презентации на тему осталось не долго — практически официальные информаторы раскрыли как дату выхода, так и модельный ряд новой бюджетной линейки.