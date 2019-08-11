Раскрыт настоящий дизайн Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro

В сети появились живые фотографии настоящих чехлов для готовящихся к выпуску флагманских смартфонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, которые пока не были представлены официально.
Живые фото подтверждают один из вариантов дизайна смартфонов, курсировавших в сети согласно более ранним утечкам. На задней панели разместится основная камера в круглом модуле, а не квадратном, как в прошлогодних Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro. Рядом с огромным круглым вырезом под камеру размещён ещё один крупный вырез — под дополнительный стреодинамик.
Как ожидается, смартфоны получат новейший процессор Kirin 990, пока ещё не анонсированный Huawei.
Официальная презентация серии Huawei Mate 30 может состояться уже 19 сентября 2019 года.