Раскрыт новый игровой флагман Red Magic 7 с 18 ГБ оперативной памяти и 165 Гц дисплеем

Исключением не стала и ZTE, которая официально объявила о работе над новыми смартфонами брендов ZTE, Nubia и Red Magic со Snapdragon 8 Gen 1 в основе. При этом, судя по базе данных регулятора 3С, уже скоро выйдет первый из них — игровой смартфон Red Magic 7.

Судя по имеющимся данным, устройство получит поддержку 165 Вт зарядки, Bluetooth 5.2 и мобильных сетей 5G. При этом телефону также приписывают «лучший» OLED-экран на рынке с частотой 165 Гц.

Дополнить всё это должны 16 ГБ оперативной памяти, которые смогут увеличиваться до 18 ГБ при помощи специальной программной возможности.

На данный момент нет точных сроков анонса и релиза Red Magic 7. Но, судя по появлению смартфона в базе данных регуляторов, случиться это должно уже совсем скоро.