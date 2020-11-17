Раскрыт новый недорогой смартфон Samsung в линейке Galaxy M с огромной батареей

Смартфон, который получит название Samsung Galaxy M42, прошел сертификацию китайского регулятора 3C, пишет издание Gizmochina. И если верить данным, которые о девайсе хранятся в базе данных ведомства, устройство будет иметь аккумулятор емкостью 6,000 мАч. С учетом прежних слухов об использовании в смартфоне основной камеры на 64 Мп и постоянной памяти до 128 ГБ, можно предположить, что устройство сможет отлично конкурировать с девайсами прочих брендов в ценовом сегменте 200-250 долларов.

Напомним, что чуть раньше в сети появились данные о другом смартфоне Samsung — Samsung Galaxy M12. Судя по рендерам, опубликованным популярным инсайдером OnLeaks, устройство будет очень похоже на другой девайс компании — Galaxy A42 5G.