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Раскрыт новый недорогой смартфон Samsung в линейке Galaxy M с огромной батареей
Правда, до сих пор нет точной даты выхода устройства
Накануне вероятного анонса в сети был раскрыт новый недорогой смартфон Samsung. Устройство, судя по всему, будет представителем популярной в народе линейки Galaxy M.
Смартфон, который получит название Samsung Galaxy M42, прошел сертификацию китайского регулятора 3C, пишет издание Gizmochina. И если верить данным, которые о девайсе хранятся в базе данных ведомства, устройство будет иметь аккумулятор емкостью 6,000 мАч. С учетом прежних слухов об использовании в смартфоне основной камеры на 64 Мп и постоянной памяти до 128 ГБ, можно предположить, что устройство сможет отлично конкурировать с девайсами прочих брендов в ценовом сегменте 200-250 долларов.
Напомним, что чуть раньше в сети появились данные о другом смартфоне Samsung — Samsung Galaxy M12. Судя по рендерам, опубликованным популярным инсайдером OnLeaks, устройство будет очень похоже на другой девайс компании — Galaxy A42 5G.