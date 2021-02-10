Раскрыт новый смартфон антикризисного бренда Realme

Сканер отпечатка пальцев расположится в кнопке блокировки, а фронтальная камера расположится на левом верхнем крае дисплея. К сожалению, нет точной информации о цене и чипе, который будет использоваться в устройстве. Зато источники утверждают, что смартфон будет представлен в ближайшее время в Индии.