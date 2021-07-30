Раскрыт новый смартфон Realme с расширяющейся памятью

Раскрыт новый смартфон Realme с расширяющейся памятьюRealme 8S
Утечкой поделился Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer) более известный в сети под ником OnLeaks. Так, согласно его данным, Realme 8S получит 6,5-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и селфи-камерой на 16 Мп. Что касается, основной камеры, она получит три модуля с основным датчиком на 64 Мп.
Работать неанонсированная новинка будет на базе процессора MediaTek Dimensity 810 с поддержкой сетей пятого поколения. Объем оперативной памяти составит 6 или 8 ГБ, тогда как внутренняя составит 128 или 256 ГБ. Особенностью смартфона станет поддержка технологии расширения оперативной памяти посредством флеш-памяти — таким образом можно прибавить 5 ГБ. Realme 8S оснастят энергоемким аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки.