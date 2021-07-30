Раскрыт новый смартфон Realme с расширяющейся памятью

Утечкой поделился Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer) более известный в сети под ником OnLeaks. Так, согласно его данным, Realme 8S получит 6,5-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и селфи-камерой на 16 Мп. Что касается, основной камеры, она получит три модуля с основным датчиком на 64 Мп.