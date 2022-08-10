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Раскрыт один из самых больших недостатков китайских смартфонов

С этим мнением сложно спорить
В последние годы россияне всё чаще стали отдавать предпочтение китайским смартфонам. И это вполне объяснимо — устройства таких брендов как Xiaomi и Realme очень доступны и качественны.
Раскрыт один из самых больших недостатков китайских смартфонов

Но есть у китайских аппаратов и свои минусы. О них рассказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер и один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов. По его словам, самым слабым местом смартфонов из поднебесной является ремонтопригодность.

И если в случае с теми же Xiaomi и ему подобными крупными брендами из Китая дела обстоят хорошо — российским специалистам известны их слабые места и они подлежат ремонту — то в случае с менее известными фирмами всё куда хуже.

У бюджетных смартфонов более дешёвые компоненты и всегда что-то выходит из строя, комплектующие больше подвержены перегреву и проще ломаются. У них хрупкие корпуса, которые не рассчитаны на серьёзные падения. Их ремонт — это всегда трагедия. На дисплее может быть банальная трещина, но его не поменять, потому что нет запчастей.

Виктор Смирнов

В связи с этим, по словам эксперта, надёжными можно считать лишь устройства от крупных китайских брендов. Особенно флагманы.

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