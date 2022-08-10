Раскрыт один из самых больших недостатков китайских смартфонов

Но есть у китайских аппаратов и свои минусы. О них рассказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер и один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов. По его словам, самым слабым местом смартфонов из поднебесной является ремонтопригодность.

И если в случае с теми же Xiaomi и ему подобными крупными брендами из Китая дела обстоят хорошо — российским специалистам известны их слабые места и они подлежат ремонту — то в случае с менее известными фирмами всё куда хуже.