Раскрыт один из самых больших недостатков китайских смартфонов

Раскрыт один из самых больших недостатков китайских смартфоновС этим мнением сложно спорить
Но есть у китайских аппаратов и свои минусы. О них рассказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер и один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов. По его словам, самым слабым местом смартфонов из поднебесной является ремонтопригодность.
И если в случае с теми же Xiaomi и ему подобными крупными брендами из Китая дела обстоят хорошо — российским специалистам известны их слабые места и они подлежат ремонту — то в случае с менее известными фирмами всё куда хуже.
У бюджетных смартфонов более дешёвые компоненты и всегда что-то выходит из строя, комплектующие больше подвержены перегреву и проще ломаются. У них хрупкие корпуса, которые не рассчитаны на серьёзные падения. Их ремонт — это всегда трагедия. На дисплее может быть банальная трещина, но его не поменять, потому что нет запчастей.
В связи с этим, по словам эксперта, надёжными можно считать лишь устройства от крупных китайских брендов. Особенно флагманы.