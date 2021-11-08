Раскрыт первый флагман Realme премиум-класса

Особенностью грядущего устройства является то, что оно станет первым флагманом бренда премиум-класса. Причем сама компания пока не анонсировала его, однако источники уже успели обзавестись рядом подробностей.

Так, согласно данным проверенного инсайдера Digital Chat Station, новинку покажут уже в начале 2022 года. Предварительная стоимость флагмана 625 долларов или около 44 659 рублей. Предполагается, что Realme GT 2 Pro получит 6,51-дюймовый Full-HD + Super AMOLED экран с вырезом для селфи-камеры и подэкранным сканером отпечатков пальцев. В качестве процессора может выступить Qualcomm Snapdragon 888. Ожидается, что смартфон оснастят 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.