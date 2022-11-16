Раскрыт первый игровой смартфон на базе свежеанонсированного процессора Snapdragon 8 Gen 2

Раскрыт первый игровой смартфон на базе свежеанонсированного процессора Snapdragon 8 Gen 2Как быстро активизировались крупные бренды
Лишь вчера состоялся анонс новейшего смартфонного процессора Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2. А уже сейчас стало известно о первом игровом телефоне, который будет основа на нём.
По словам представителей Nubia, именно они намерены уже в ближайшее время выпустить дебютный игровой смартфон на новейшей платформе. В компании даже заявили, что их устройство задаст «новую планку игровой производительности».
Уже даже известно, что это будет за девайс — Red Magic 8 Pro. Соответствующим постером поделилась Nubia в своём официальном Weibo-аккаунте.
mydrivers.com/
Напомним, что Snapdragon 8 Gen 2 выполнен по нормам 4-нм техпроцесса. При этом в сравнении с предшественником, процессор получил на 35% более быстрый CPU, который к тому же на 40% более энергоэффективен.
Помимо Nubia, о желании разработать смартфоны на базе свежего SoC от Qualcomm также заявили в Xiaomi, Oppo, Vivo, iQOO, OnePlus и т.д.