Раскрыт первый игровой смартфон на базе свежеанонсированного процессора Snapdragon 8 Gen 2

По словам представителей Nubia, именно они намерены уже в ближайшее время выпустить дебютный игровой смартфон на новейшей платформе. В компании даже заявили, что их устройство задаст «новую планку игровой производительности».

Уже даже известно, что это будет за девайс — Red Magic 8 Pro. Соответствующим постером поделилась Nubia в своём официальном Weibo-аккаунте.